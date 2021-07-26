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İletişim Başkanı Altun: Tunus'ta demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyduklarını, ülkede demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Mehmet Tosun   | 26.07.2021
İletişim Başkanı Altun: Tunus'ta demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafında olduğunu vurguladı.

Milletin geçmişte, iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çektiğini anımsatan Altun, "Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kamu yayıncıları Anadolu Ajansı ve TRT'nin, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ilk andan itibaren dünyaya duyurduğunu belirten Altun, doğru ve güvenilir haberlerin, Anadolu Ajansı ve TRT World hesaplarından takip edilebileceğini kaydetti.

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