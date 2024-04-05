Kars'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Kars'ta, ramazan ve Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kars
Sarıkamış ilçesindeki Kazım Karabekir Camisi'nde teravih namazı sonrası çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.
Caminin imamı Sakal-ı Şerif'i cam fanusa koyduktan sonra ziyaret başladı.
Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya giren vatandaşlar, dualar eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini sonlandırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.