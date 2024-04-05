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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak bugün Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an'ın rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ve insanlık düşmanlarının tüm bu krizlerdeki paylarını sorgularken, kendi hatalarımızı, kendi kusurlarımızı da açık yüreklilikle kabul edeceğiz. Bir tarafta insanlar refah ve bolluk içinde yaşarken, hemen öte tarafta milyonların açlık ve kıtlığın pençesinde kıvranmasının hiçbir makul izahı olamaz. Nefsimizi ve kendimizi düzeltmeden, çevremizin yani dış dünyanın düzelmeyeceğinin hepimiz çok iyi farkındayız. Küresel, emperyalist güçlerin İslam dünyası üzerinde oynadığı oyunların yaşadığımız bu sıkıntılarda önemli payı vardır. Nice İslam toprağını kana bulayan çatışmaların, gerilimlerin, zulümlerin gerisinde bu sömürü düzenini devam ettirme planları vardır. Dini, mezhebi veya etnik farklılıklarımızı Allah'ın kudretinin bir tecellisi, Rabbimizin bir ayeti olarak görüp birbirimize saygıyla yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

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