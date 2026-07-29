Fransa, tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor

[1/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[2/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[3/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[4/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[5/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[6/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[7/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[8/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[9/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[10/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[11/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[12/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[13/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.

[14/14] Fransa’nın Lège-Cap-Ferret bölgesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla 12 Canadair su bombardıman uçağı, sekiz Dash uçağı ile 16 kiralık helikopter ve uçaktan oluşan toplam 67 hava aracı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yılbaşından bu yana ülke genelinde 13 bin 566 yangın çıktığını ve 116 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu açıkladı.