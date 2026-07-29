Avrupa eski nükleer santral sahalarını batarya yatırımlarıyla değerlendiriyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, özellikle Almanya'da eski santral sahalarında yeni iletim altyapısına ihtiyaç duyulmadan enerji depolama projeleri geliştiriliyor. Bu dönüşüm, yenilenebilir enerji üretiminin arttığı Avrupa'da şebeke esnekliğini güçlendiren stratejik adımlar arasında gösteriliyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki eski Philippsburg Nükleer Santrali sahasında EnBW, 400 megavat güç ve 800 megavatsaat depolama kapasitesine sahip batarya tesisi kuruyor. Kamu desteği olmadan finanse edilmesi planlanan projenin inşasına bu yıl başlanması, 2027 sonunda şebekeye bağlanması hedefleniyor.

RWE de Bavyera'daki eski Gundremmingen Nükleer Santrali sahasında yaklaşık 400 megavat güç ve 700 megavatsaat kapasiteli batarya depolama tesisi inşa ediyor. Proje, santralin mevcut yüksek gerilim bağlantısını kullanacak.

Belçika'da eski nükleer santral sahalarında batarya depolama projeleri için fizibilite çalışmaları yürütülürken, İngiltere'de eski kömür ve termik santral sahaları, İspanya ve İtalya'da ise eski enerji santrali arazileri benzer yatırımlarla değerlendiriliyor.

Nükler santral ve kömür sahaları yenilenebilir projelerine açılıyor

Belçika'da kapatılması planlanan nükleer santrallerin bulunduğu sahalarda yüksek gerilim bağlantılarından yararlanacak batarya depolama projeleri için fizibilite çalışmaları yürütülüyor.

İngiltere'de eski kömür ve termik santral arazileri ulusal şebekeye hazır bağlantıları sayesinde büyük ölçekli enerji depolama yatırımları için öncelikli alanlar arasında değerlendiriliyor.

İspanya'da güneş enerjisi üretiminin hızla artmasıyla birlikte yenilenebilir santrallerle entegre batarya depolama projelerine yatırım hız kazanırken bazı eski termik santral sahaları da bu dönüşüme hazırlanıyor.

İtalya'da iletim sistemi işletmecisi ve özel sektör şirketleri, özellikle güney bölgelerde şebeke esnekliğini artırmak amacıyla eski enerji santrali sahalarında batarya depolama projelerini hayata geçiriyor.

Bu dönüşümle batarya ekosistemi gelişecek

Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doğa Can Bayram, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, enerji depolama sistemlerinin, özellikle güneş ve rüzgar santrallerinden gün içinde üretilen fazla elektriğin depolanarak talebin yüksek olduğu akşam saatlerinde yeniden sisteme verilmesini sağladığını, bunun da elektrik şebekelerine esneklik kazandırdığını söyledi.

Son yıllarda Avrupa'da negatif elektrik fiyatlarının daha sık görülmesinin de batarya yatırımlarının ekonomik cazibesini artırdığını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Depolama tesisleri, şebeke dengeleme, frekans kontrolü ve arz güvenliği açısından kritik rol üstleniyor. Avrupa'nın enerji dönüşümünde yeni dönemin temel unsurlarından biri artık yalnızca yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak değil, aynı zamanda bu üretimi depolayabilecek büyük ölçekli sistemleri hızla devreye almak olacak. Bu kapsamda eski kömür ve nükleer santral sahalarının batarya depolama merkezlerine dönüştürülmesi eğiliminin önümüzdeki yıllarda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygınlaşması bekleniyor. Bu sahaların modern teknolojilerle enerji santrallerine dönüştürülmesi batarya ekosistemini geliştiriyor. Mevcut altyapının yeniden kullanılması hem yatırım maliyetlerini düşürüyor hem de yeni projelerin devreye alınma süresini önemli ölçüde kısaltıyor. "