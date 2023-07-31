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Kars'ta sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

Cüneyt Çelik  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Kars'ta sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Kars

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı rögarlar tıkandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İnönü, Cumhuriyet ve Faikbey caddelerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Belediyesi ekipleri su birikintisinin olduğu yollardaki rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yeri ve garajları da su bastı.

Kente sağanak etkisini sürdürüyor.

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