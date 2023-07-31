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Esenyut'ta polislerce "asayiş ve dar alan uygulaması" yapıldı

Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Derdiyok  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Esenyut'ta polislerce "asayiş ve dar alan uygulaması" yapıldı

Istanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda, ilçede belirlenen yerlerde yapılan uygulama kapsamında bazı araçlar durduruldu.

Araçlarda bulunan sürücüler ve yolcuların üstleri aranırken motorlu yunus polisleri de ilçe genelinde bazı kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan vatandaşlar polisin bu uygulamasına destek verdi.

Esenyurt genelinde bu tür uygulamaların sıklıkla yapılacağı öğrenildi.

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