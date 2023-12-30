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Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı.

Hüseyin Demirci  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Soğanlı Dağları'nın zirvesinde gün batımıyla bulutlar adeta kızıla boyandı.

Akşam vakti yuvalarına dönmeye başlayan kuşlar, bulutlarla birlikte görüntülendi.

Halk arasında "kuşların dansı" olarak nitelendirilen kuşların uçma anı, ilçe sakinlerince hayranlıkla izlendi.

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