Kars, Ardahan ve Şırnak'ta mayıs ayında kar etkili oldu

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Fadıl Aslan
19 Mayıs 2026•Güncelleme: 19 Mayıs 2026
Kentte etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Hanlar Geçidi mevkisi beyaza büründü. Yüksek kesimdeki köyler ile yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı.
Doğaya bırakılan atlar ise karlı arazide beslenirken görüntülendi.
Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Şehir merkezinde etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü.
Yağışla Ardahan-Şavşat kara yolunun dağlık bölgeleri beyaza büründü.
Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilkbaharın son günlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin 2 bin 625 rakımlı Faraşin bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgede yaşayanlar, kar nedeniyle hayvanlarını ahırdan otlak alana bırakmadı.