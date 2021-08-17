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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Barış Gündoğan   | 17.08.2021
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi

Ankara

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

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