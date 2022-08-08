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Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdikleri kanyonda kaybolan 6 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ahmet Özler, Orhan Kuzu   | 08.08.2022
Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük

Dün sabah saatlerinde Yaci Kanyonu'na giren ve akşam saatlerinde dönmesi gereken 6 kişilik gruptan haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma, UMKE ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, gece saatlerinde kanyona girdi.

Gruptaki Murat. Ö, Mustafa Ö, Erkan Haluk Y. ve Tulga Ş, kendi imkanlarıyla Konarı köyü yakınlarında kanyondan çıkmayı başardı.

Gruptan ayrıldıkları ve mahsur kaldıkları anlaşılan Ayşenur B. ile Muharrem S'nin yerini tespit eden ekipler, iki kişiye dron ile yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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