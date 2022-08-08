Dolar
17.96
Euro
18.31
Altın
1,773.85
ETH/USDT
1,740.10
BTC/USDT
23,945.00
BIST 100
2,778.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray’da TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılıyor.
logo
Gündem

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da yağışlı havadan dolayı kayganlaşan yolda kayan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada İETT otobüsünde hasar oluştu.

Şükrü Gündüz   | 08.08.2022
Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2482 plakalı İETT otobüsünün kadın sürücüsü yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan İETT otobüsü kaldırımda bulunan elektrik panosu ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken olay sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı bildirildi.

İETT yetkilileri ve polis kaza yapan otobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından hasar oluşan İETT otobüsü kaza yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage, Türkiye ile 'eşsiz dostluklarını' anlattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Tahıl koridorundan bir haftada 10 gemiyle 305 bin ton sevkiyat gerçekleşti
Dışişleri Bakanlığından Albuquerque’de 4 Müslüman'ın öldürülmesi hakkında açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Üsküdar'da kaza yapan İETT otobüsünde hasar oluştu

Karabağ Savaşı'nda ailesinden koparak Üsküdar'a gelen "Gül teyze"nin zorluklarla dolu fotoğrafçılık hikayesi

Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor

Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekliyor
İstanbul'a haziranda gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 115 arttı

İstanbul'a haziranda gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 115 arttı
Ormanlık alanlara giriş yasağı İstanbul'da yangınların önemli kısmını engelledi

Ormanlık alanlara giriş yasağı İstanbul'da yangınların önemli kısmını engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet