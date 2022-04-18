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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kocaeli Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki bina yıkımında çalışmasında konuşuyor.
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Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ahmet Özler   | 18.04.2022
Karabük'te heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük

İlçe merkezinden Keyfallar ve Şen köylerine giden yolda kar sularının erimesi ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Bir bölümü tamamen çöken köy yolları ulaşıma kapatıldı.

Kentin turistik alanı Ihlamur Teras yolunda da heyelan nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, heyelan olan yollarda inceleme yaptı.

Uzun, gazetecilere, "Heyelan meydana gelen bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Yapılması gereken diğer çalışmaları da yerinde inceledik. Bu bölgelerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." dedi.

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