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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kocaeli Erenler Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki bina yıkımında çalışmasında konuşuyor.
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Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı

Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 18.04.2022
Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı

Ankara

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda,"Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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