Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam" ifadesi kullanıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
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Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7DwYrT6Myd