Kahramanmaraş'taki iki enkazdan iki kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Müftülük Meydanı'nda yıkılan bir binanın enkazından da bir kişi çıkarılarak hastaneye götürüldü.
Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki enkazlarda çalışması sürüyor.
Öte yandan başta Ankara, Adana, Sivas, Kastamonu olmak üzere çok sayıda kentten bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.