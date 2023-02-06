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Kahramanmaraş'taki iki enkazdan iki kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 binanın enkazından depremden 14 saat sonra 2 kişi çıkarıldı.

Halil Şahin, İzzet Mazı   | 06.02.2023
Kahramanmaraş'taki iki enkazdan iki kişi kurtarıldı Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Pazarcık olan ve saat 04.17'de meydana gelen depremde yıkılan Azerbaycan Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın enkazından 55 yaşlarında bir erkek, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müftülük Meydanı'nda yıkılan bir binanın enkazından da bir kişi çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki enkazlarda çalışması sürüyor.

Öte yandan başta Ankara, Adana, Sivas, Kastamonu olmak üzere çok sayıda kentten bölgeye gelen AFAD, jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek oluyor.

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