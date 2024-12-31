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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Sarica  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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