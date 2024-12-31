Yılbaşı dolayısıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı
Yılbaşı dolasıyla çeşitli illerde genel güvenlik ve asayişin temini için havadan, karadan ve denizden olmak üzere üst düzey tedbirler alındı.
Ankara
Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi.
Öncelikli hedeflerinin Ankaralılar için huzur ve güven ortamını sağlamak olduğunu belirten Şahin, vatandaşlardan ihtiyaç durumunda kolluk kuvvetlerini ya da diğer görevli birimleri aramalarını istedi.
Şahin, itfaiye, hastane, ambulans, ulaşım ile elektrik ve su gibi teknik arıza hizmetleri personelinin vatandaşlar için görevde olacağını kaydederek "Emniyet ve jandarma personelimiz ciddi güvenlik tedbirleri aldı. Bu kapsamda jandarma, 1789 personel, 302 araçla, Emniyet Müdürlüğümüz ise 18 bin 735 personelle 403 noktada görevlerinin başında olacaklar." diye konuştu.
Şehirlerarası yollar, AȘTİ, tren garı, YHT, Esenboğa Havalimanı, eğlence merkezleriyle halkın yoğun olabileceği kritik noktalarda sıkı denetimler yapılacağı bilgisini veren Şahin, tüm Ankaralıların yeni yılını kutlayarak, 2025'in mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını temenni etti.
Trafiğe kapatılacak yollar
Ayrıca, bugün saat 19.00'dan itibaren tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapanacak yollar şu şekilde:
"Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü, Filistin Caddesi'nin, Azerbaycan Caddesi'nin, Selanik Caddesi'nin, Yüksel Caddesi'nin, Olgunlar Caddesi'nin, Kumrular Caddesi'nin, İnkılap Sokak'ın, Karanfil 1. ve 2. Sokak'ın ve Konur 1. ve 2. Sokak'ın tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak."
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yeni yıl için "huzur" klibi
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "2024’te olduğu gibi 2025’te de huzur ve güvenliğiniz için her zaman yanınızda daima görev başındayız" cümlesiyle paylaşılan klipte, kentin tarihi, turistik ve önemli noktaları yer aldı.
2024’te olduğu gibi 2025’te de huzur ve güvenliğiniz için her zaman yanınızda daima görev başındayız🚨#İstanbulunHuzuru🇹🇷#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/F6FHfL3q8f— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) December 31, 2024
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile başlayan klipte Ortaköy, Kadıköy, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü, Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne de yer verildi.
Dron ile çekilen klipteki her noktada, çeşitli şubeler tarafından alınan önlemler kapsamında görevli polis memurları görülüyor. Polis helikopterinden teknelere kadar emniyet araçlarının görüntüleri de klipte kullanılıyor.
Antalya
Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda düzenlendiği basın toplantısında, kentte yılbaşı kutlamalarının huzur içinde geçmesi için tüm paydaş kurumlar olarak tedbir aldıklarını söyledi.
Vatandaşın ve kentte turist olarak bulunan yabancıların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamaya çalışacaklarını belirten Şahin, yoğunluk yaşanacak yerlerde gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.
Emniyet tedbirlerinin en üst düzeyde planlandığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:
"24 saat esasına göre denetimler yapılacak. İl Emniyet Müdürlüğünün 8 bin 618, İl Jandarma Komutanlığının 3 bin 185 ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 288 personeliyle yılbaşı tedbirleri icra edilecek. Biz de saat 20.30'dan itibaren sahada olacağız. Turizm şehrimiz Antalya'da güzel yılbaşı geçirilmesini temin etmek için sabaha kadar denetimlerimiz sürecek."
"Antalya turizmi yüzde 8 büyüdü"
Vali Şahin, kentte 2024'ün turizmde hareketli geçtiğini, geçen yıla göre yüzde 8'lik büyümeyle 1 milyonun üzerinde ilave turiste ev sahipliği yapıldığını ifade etti.
Yıl boyunca meydana gelen asayiş olaylarına da değinen Şahin, 24 Kasım'da Antalya Havalimanı'na iniş yaparken yangın çıkan uçağa ilişkin, "Yakıt deposu delindi ve akıtarak devam etti. Ekiplerimiz uçak alev almadan ulaşmıştı, uçak durduğu an müdahale edilmişti. Tüm yolcu ve mürettebat burnu dahi kanamadan tahliye edildi. Bugün Kore'de düşen uçağı gördüğümüz zaman müthiş ekibimiz var." diye konuştu.
Şahin, Muratpaşa ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmasıyla ilgili de zanlının yakalandığını, şiddet ikliminden toplumun kurtulması için eğitim ve sosyal bilinç kampanyası yapılması gerektiğini dile getirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, asansör yapıldığı için tartışmalara konu olan Mermerli Plajı'nın Valiliğe geçtiğini, söz konusu yerde bakım ve onarım yapacaklarını bildirdi.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da katıldı.
İzmir
İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için kolluk ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirleri uygulamaya başladığını belirten Elban, yoğunluk ve hareketliliğin zirveye çıkacağı yılbaşı gecesi, daha yoğun tedbir alındığını anlattı.
Elban, İl Emniyet Müdürlüğünün 12 bin 100 personelle sahada olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu personeli 1398 araç, ilave olarak da 2 hava aracı ve 5 deniz aracıyla destekliyoruz. Jandarmamız yine 2 bin 818 personel, 787 kara aracı ve 12 hava aracıyla emniyet, asayiş hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik'imiz de 19 araç, 206 personel ve 2 hava aracı olmak üzere, onlar da deniz tarafta vatandaşımızın huzur ve güvenliği için görevlerini ifa ediyorlar. Yarın sabaha kadar tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp, artık herkes rahatlayıncaya kadar toplam jandarma, emniyet ve Sahil Güvenlik olmak üzere 15 bin 124 personelimiz, vatandaşımızın emniyet, huzur ve asayişi için sahada görev yapacak."
Muğla
Vali İdris Akbıyık, 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, yeni yılda halkın can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için önlemlerin alındığı ifade etti.
Kentte 3 gün sürecek denetimlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 1334 ekip ve 5 bin 600 personelin görev yapacağını belirten Akbıyık, "Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir içi ve şehirlerarası karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve kara yolu güzergahlarında yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımları denetlenecek." dedi.
Yılbaşı gecesi saat 24'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Akbıyık, tüm yerleşim birimlerinde, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde ekiplerin 3 gün boyunca görev yapacağını kaydetti.
Kolluk birimleriyle göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirlerin sürdürülmesi için Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 16 bot, 23 ekip ve 103 personel görevlendirildiğini belirten Akbıyık, kaçak-sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimlerin de artırılacağını belirtti.
Akbıyık, günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda Kimlik Bildirme Kanunu'nun titizlikle uygulanmasına önem verileceğini, otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.
İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesinin sağlanacağını aktaran Akbıyık,UMKE tarafından 7 ekip, 35 personel, 112 tarafından 1'i motorize 73 ekip, 203 ambulans personelinin görevlendirildiğini kaydetti.
Vali Akbıyık, AFAD, İtfaiye, Karayolları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da gerekli tedbirlerin alındığını anlatarak vatandaşların ve tatilini Muğla'da geçiren misafirlerin yeni yılını kutladı.
Mersin
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Afet Koordinasyon Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleriyle toplantı yaptı.
Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Pehlivan, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Pehlivan, şehirdeki hareketliliğin takip edildiği Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Komuta Kontrol Merkezi'nde de kameralardan aktarılan görüntüleri izledi.
Merkezdeki çalışanların yeni yılını kutlayan Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan anne ve oğluyla sohbet etti, personele ikramda bulundu.
Trafikteki yoğunluk ve insan hareketliliği yakından takip edilecek
Pehlivan, gazetecilere kentte yılbaşı dolayısıyla insan ve araç trafiğinden meydana gelen bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.
Yılın son gecesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Pehlivan, "Bu gece önemli ve risk arz eden 502 noktada 1718 kamerayla şehrimizi izleyeceğiz. Bu izleme sistemiyle trafikteki yoğunluğu ve insan hareketliliğini yakından takip etme imkanımız var." dedi.
Pehlivan, kentteki hareketlilik nedeniyle ekip ve personel sayısında artış sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"İlimizde emniyet bölgesinde 378 ekip ve 70 motorizeden oluşan 3 bin 17 personel görev yapacak. Jandarmamıza bağlı 411 tim ve araç ile 2 dron olmak üzere 1549 personel görev alacak. Akdeniz'e kıyısı olan bir kent olmamız dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığımız bünyesinde de denizlerimizde 8 yüzer unsurda ve 6 kara timinde 101 personel gece boyunda görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerimizde 1967 personel ve 112 ambulansla görevinin başında olacak. Mersin genelinde 7 bin 121 personel ve 1221 araç kamu birimleri adına görevlerini icra edecek. Amacımız vatandaşımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde her gün olduğu gibi bu günü de geçirmesidir. Hassasiyet arz eden bölgeler belirlenmiştir. Vatandaşımızın huzurunu bozması muhtemel hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir."
Gece boyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nin görevinin başında olacağını ifade eden Pehlivan, vatandaşlardan her türlü olumsuzluğu ekiplere bildirmesi konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.
Pehlivan, 2025'in hayırlı bir yıl olmasını diledi.
Ziyaretlerinde Pehlivan'a, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile diğer ilgili kamu kurumlarının yöneticileri de eşlik etti.
Konya
Konya Valisi İbrahim Akın, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın huzur ve güvenliğini korumak adına, yılbaşı gecesi ve tatilinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.
Kentin güvenliğini sağlamak adına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda planlamalar yaptıklarını ifade eden Akın, "İl Emniyet Müdürlüğümüz 802 ekip ve 2 bin 782 personel, İl Jandarma Komutanlığımız 430 ekip ve 1627 personel olmak üzere toplam 1232 ekip ve 4 bin 409 kolluk personeli yılbaşı boyunca görev alacaklardır." dedi.
Akın, meydanlar, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, umuma açık yerler, pazar yerleri, parklar ve ana caddelerde, özellikle hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarına karşı yaya ve motorize devriye sayılarının artırıldığını vurgulayarak, pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi bulunmayan yabancıların seyahatlerine ilişkin de kontrollerin artırıldığını bildirdi.
Oluşabilecek trafik yoğunluğuna ilişkin de gerekli trafik tedbirlerin alındığını anlatan Akın, kentte 103 acil sağlık hizmetleri istasyonunun kurulacağını, 309 personel ve 103 ambulans ile vatandaşların sağlıkla yeni yıla adım atabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını aktardı.
"Trafik kurallarına uymak hayati önemdedir"
Akın, sürücülere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Hava koşullarına bağlı olarak bölgemizde meydana gelebilecek buzlanma, görüş mesafesini azaltabilecek sis ve yağış gibi olumsuzluklara kaşı sürücülerimizin dikkatli olmalarını tekrar önemle rica ediyorum. Yılbaşı gecesi, sevdiklerimizle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, trafik kurallarına uymak hayati önemdedir. Özellikle alkollü araç kullanımı, hem kendi canını hem de başkalarının hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle alkol denetimlerine ağırlık verilecek olmakla birlikte vatandaşlarımızdan ricamız, alkollü araç kullanmaktan kesinlikle kaçınmalarıdır. Tüm bu alınan tedbirlerle vatandaşlarımızın sevdikleri ile yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamaları amaçlanmıştır. Bu özel geceyi saygı ve hoşgörü çerçevesinde karşılayarak, şehrimizin güzelliklerine yakışan bir atmosfer oluşturacağımıza canı gönülden inanıyorum."
Erzurum
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile Çat Polis Uygulama Noktası'nda denetimde bulundu.
Çiftçi, gazetecilere, yarın hep birlikte 2025 yılına "merhaba" denileceğini belirtti.
Yarının üç ayların da başlangıcı, perşembe günün de Regaip Kandili olduğunu hatırlatan Çiftçi, "Bu vesileyle 2025'in tüm Erzurumlulara ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin de hem Erzurumlulara hem aziz milletimize hem de tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, yeni yılın kentte huzur ve güvenlik içerisinde kutlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığına işaret ederek, şunları söyledi:
"İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız ve istirhamımız, bu alınan tedbirin ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek, huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarıdır. 2024'ü geride bırakıp 2025'e girmeye hazırlandığımız bugünlerde temennimiz, 2025'in ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması, 2024'te yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının geride kalması, tüm mazlumların ve mağdurların felaha ermesi, yine 2025 Avrupa Kış Sporları ve 2025 Turizm başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum."
Adana
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Valilik Toplantı Salonu'ndaki Asayiş Toplantısı'nın ardından beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve TCSG-306 Komutanı Üsteğmen Orhun Fil ile basın açıklaması yaptı.
Yeni yılın tüm dünyada olduğu gibi Adana'da da farklı etkinliklerle kutlanacağını anlatan Köşger, bu kapsamda gerçekleştirdikleri toplantıda yılbaşında alınacak tedbirleri görüştüklerini söyledi.
Köşger, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 10 bin 271 kolluk kuvvetinin görevinin başında olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Tedbirler kapsamında şok uygulamalar yapılacak. 'Türkiye Güven ve Huzur 2024-3 Uygulaması' ve trafik uygulamaları gerçekleştirilecek. Düzensiz göç takip ettiğimiz önemli bir konu, bununla ilgili de özel uygulamalar gerçekleştirilecek. Ayrıca bu geceden başlayarak 2 Ocak'a kadar 3 hava aracı, 9 dron, 10 dedektör köpek ve toplam 8 bin 121 personelle bu süre zarfında emniyetimiz sahasında uygulamalarını gerçekleştirmiş olacak."
Jandarma bölgesinde de gerekli tedbirlerin alındığından bahseden Köşger, şunları kaydetti:
"Jandarma bölgesinde de 190 tim, 175 araç, 11 zırhlı araç, 7 dron, 9 dedektör köpek ve 2 bin 150 personelle yılbaşı süresince gerekli denetimler yapılacak. Şu ana kadar da jandarmamız birçok uygulama yaptı, yapmaya devam edecek. Sahil Güvenliğimiz denizde uygulamada olacak. İstihbarat birimlerimiz zaten her an sahadalar. Bu gece itibarıyla biz de üst amirlerle beraber sahada olacağız. Adana'mızın huzur ve mutluluk içinde yeni yılı idrak etmesi için bütün tedbirler alınmış durumda. İnşallah huzurlu ve mutlu yılbaşı gerçekleştirir ve 2025 yılına kavuşmuş oluruz."
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yılbaşı tedbirleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız." ifadesini kullanan Yerlikaya, vatandaşlardan, tanık oldukları ya da kendilerini rahatsız eden olayla karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güveni tesis etmek için İçişleri Bakanlığı olarak görevimizin başındayız.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2024
Asayiş tedbirleri kapsamında Ülkemizde;
30 Aralık 2024 saat 08.00’den
02 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar,
✔️207 bin 239 Polis, 99 bin 480 Jandarma ve 3 bin 100 Sahil… pic.twitter.com/dld0hqN4F8
Yerlikaya, güvenlik güçlerinin yaz-kış demeden yılın 365 günü görev başında olduğunu ifade ederek, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:
"Asayiş tedbirleri kapsamında ülkemizde 30 Aralık 2024 saat 08.00'den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar, 207 bin 239 polis, 99 bin 480 jandarma ve 3 bin 100 sahil güvenlik personeli olmak üzere 309 bin 819 kolluk personelimizi görevlendirdik. 31 bin 976'sı binek araç, 3 bin 853'ü motosiklet, 430'u hava aracı ve 538'i deniz aracı olmak üzere 36 bin 527 araç sahada. Göç İdaresi Başkanlığı'mız 1350 personel ve 270 mobil araçla aktif görev alıyor. AFAD Başkanlığı'mız 4 bin 200 personel ve 502 araçla alınan tedbirler kapsamımda sahada etkin. 112 Acil ekiplerimiz 9 bin 180 personel ile her koşulda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. İçişleri Bakanlığı ailemizden 324 bin 549 personel görevlendirilmiştir."
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