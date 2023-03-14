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Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Sertan Usul  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,9 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Veli Menekşe/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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