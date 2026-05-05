Kabine üyeleri SAHA 2026'ya ilişkin paylaşımda bulundu

Kabine üyeleri, NSosyal'deki hesaplarından "SAHA2026" ve "GüçlüLiderGüçlüTürkiye" etiketleriyle paylaşım yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten, söz söyleyen ve yön tayin eden Türkiye. Yerli ve milli teknolojileriyle kendine yeten, ihracat hacmiyle küresel pazarda güçlü bir aktöre dönüşen ülkemiz, savunma sanayiinde de tarih yazıyor. Her alandaki eşsiz başarılarımız ve stratejik hamlelerimizle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SAHA'ya ilişkin paylaşımında, "Savunma sanayisinde gelişmeleri takip eden değil yön veren ülke Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretmeye, caydırıcılığımızı artırmaya, yerli ve milli sistemlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıllık kararlılık, sağlam irade, milli güç. Kendi semasını koruyan, kendi teknolojisini üreten, kendi gücünü inşa eden bir Türkiye" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise şunları kaydetti:

"Güçlü irade, milli teknoloji, tam bağımsız Türkiye. Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle attığımız adımlar, bugün yerli ve milli üretim kapasitesiyle sahada karşılık bulan bir Türkiye tablosudur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan bu irade, sağlam bir istikbalin ve kararlı bir yürüyüşün ifadesidir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefiyle, yerli ve milli teknolojilerle gücünü kendi üreten Türkiye, bugün etkisini her alanda hissettiren bir seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemiz, yalnızca kendi güvenliğini teminat altına alan değil, dost ve müttefiklerine de güç veren, küresel ölçekte söz sahibi bir aktöre dönüştü. Bu güçlü altyapı ve kararlı irade sayesinde Türkiye, bölgesinde istikrarın teminatı, küresel ölçekte ise güven ve işbirliğinin vazgeçilmez adresi olmaya devam etmektedir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, SAHA'ya ilişkin paylaşım yaptı. Tekin, "Bağımsız savunma, kesintisiz mücadele. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde savunma sanayiinde kendisiyle birlikte dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayabilen bir ülke haline geldik." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, teknoloji üreten, strateji belirleyen ve her alanda model olan bir Türkiye" notuyla yaptığı paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin gücüyle, sağlık altyapısından tıbbi cihaz üretimine kadar her alanda kendine yeten bir Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz. Savunma sanayisindeki bu yerli ve milli duruşu, sağlık vizyonumuzla birleştirerek Türkiye Yüzyılı'nı yarınlara taşıyacağız." açıklamasına yer verdi.