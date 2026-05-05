Yerli ve milli savunma ürünleri SAHA 2026'da tanıtılıyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk gününde birçok yeni ürün tanıtıldı.

SKYDAGGER Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Mehmet Öztekin, şirketin 2024'te faaliyete başladığını söyledi.

Ürettikleri Hunter Roket Drone'un şirket tarafından yerli ve milli iradeyle geliştirilen yeni nesil insansız hava aracı olduğunu belirten Öztekin, "Dronumuz 10 dakika maksimum uçuş süresi, 500 gram harp başlığı taşıma kapasitesi, 220 kilometre seyir hızı, 320 kilometre azami hız değerine sahiptir. Savunma sanayisi bugün bağımsızlığın en güçlü göstergesidir. Türkiye bu alanda kendi teknolojisini üreten ve sahada kullanılan güçlü bir aktör haline gelmiştir. Biz de yerli ve milli imkanlarla kendi seri üretimlerimizi yaparak sahadaki gerçek ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz." dedi.

Öztekin, TOYCA 05 Yeni Sabit Kanat İHA'nın da tamamen enjeksiyon parçasıyla üretildiğini, 50 dakika maksimum uçabildiğini, 5 kilogram harp başlığı kapasitesine, saate 145 kilometre seyir hızına, yine saatte 220 kilometre dalış hızına sahip olduğunu ve 5 kilogram ağırlık ile görev icra edebilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

Ürün namlı kumlama sürecine ilişkin talep üzerine üretildi

Altay Savunma Endüstri Mühendislik Poligonları San. Tic. Ltd. Şti. Satış ve Proje Müdürü Edip İlerisoy, namlu kumlama süreçlerine ilişkin bir talep üzerine Otomatik Parça Kumlama Makinası geliştirdiklerini dile getirdi.

Ürünün yerli imkanlarla geliştirilen bir makine olduğunu ifade eden İlerisoy, "Makinede 12 farklı istasyon bulunuyor, hassas alüminyum oksitle kumlama yapabiliyor. Geleneksel kumlama süreçlerinde 4 operatörle gerçekleştirilen iş, bu sistem sayesinde tek kişi ile yürütülebiliyor." diye konuştu.

SAPAN, operasyonel hıza 8 saniye hazır oluyor

Tulpar Uzay Havacılık ve Savunma AŞ İş Geliştirme ve Proje Müdürü Burak Ekici, SAPAN Anti Drone Tabancası'nın 650 gram ağırlığında bir ürün olduğunu aktararak "Tabancamız, elektronik harpten bağımsız çalışıyor. Askerin son savunma hattı oluyor. Dron saldırılarına karşı anlık müdahale kabiliyetine sahip. Bireysel kullanım ile tüm dron ataklarına karşı anında müdahalesi söz konusu oluyor. Ürün operasyonel hıza 8 saniyede hazır oluyor. Sistem 3-12 metre aralığında etkili olacak şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Kral Av Sanayi Müteahhitlik Tıbbi Malzeme San ve Tic. Ltd. Şti. İhracat Müdürü Fatih Şekerci de şirketin ürettiği silah ve tabancalara ilişkin bilgi verdi.

KAAN'a yardımcı güç sistemi

TRMotor Güç Sistemleri San. AŞ Tasarım ve İş Geliştirme Direktörü Özhan Öksüz ise KAAN için her türlü şartta çalışabilecek APU60'ı yardımcı güç sistemi olarak ürettiklerini anlattı.

APU60 ürününün 40 bin devire çıkabilen hızı olduğunu belirten Öksüz, "APU60 100 kilogram ağırlığı, 1 metre uzunluğu ve sağladığı basınçlı hava ile dünyada ilk üretilen ürünlerden. KAAN için her türlü şartlarda ilk seferde motoru çalıştırabilecek bir sistem olarak kurguladık. Çok hızlı şekilde devreye girebilmesi için bir 80 bin devirde dönen bir dişli kütük sistemi tasarladık. Ürünümüz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır." dedi.

Masttech Elektromekanik Sistemleri San. Tic. AŞ Kalite Müdürü Bahadır Temiz, MTT Mast Sistemi'nin askeri projelere çözüm yaratmak için tasarlandığını kaydetti.

Sistemin hafif ve dayanıklı yapısının farklı kullanım senaryolarına uyum sağlamasına katkıda bulunduğunu belirten Temiz, şu ifadeleri kullandı:

"MTT Mast Sistemi ağırlık, dayanıklılık ve hassasiyetin önemli olduğu uygulamalar için yüksek kaliteli bir çözüm sunmaktadır. Karbon fiber kompozit gövde yapısı sayesinde seri yüksek performans beklentilerine yanıt veriyor."

Acil Konum Vericisi'nin tasarım aşaması tamamlandı

Elsis Elektronik Sistemler Sanayi AŞ Sistem Tasarım Müdürü Hakan Kargün, Yeni Nesil Askeri Tip İnvertörleri'ne ilişkin bilgi verdi.

Ocean Voyager Elektronik Sistemler San. ve Tic. AŞ Teknik Müdürü Mustafa Duysak, geliştirdikleri PERTAKSİ Sistemi ile gemi içindeki personelin nerede ve hangi durumda olduğunun anlık olarak canlı takip edilebildiğini söyledi.

Ürünün iki farklı şekilde üretiminin yapıldığını anlatan Duysak, "Ürünümüz akıllı saat şeklinde ya da kartvizit şeklinde göğüs üzerine takılarak kullanılıyor. Burada asıl amaç, personelin varlığını takip etmek. Personelin nabız verilerini dahi anlık arayüzümüzle yetkililere bildiriyoruz. Ürünümüz gemi, herhangi bir askeri su ya da kara platformlarında kullanılabilir." dedi.

Pharus Tech Mühendislik ve Teknik Teknoloji AŞ Genel Müdürü Mehmet Doğan, Acil Konum Vericisi'nin (EPIRB), tasarım aşamasının tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

"İnsanlı bütün deniz ve hava araçlarında kullanılıyor. Acil bir durum halinde uydu ve telsiz haberleşme aracılığıyla konum ve kimlik bilgisi ileterek ivedi biçimde arama kurtarma ekiplerinin gelmesini sağlayan yüksek teknoloji cihazlardır. Ürünümüz test sertifikası sürecindedir. 48 saat yayın yapabilmektedir. Ürettiğimiz bu ürünle bakım yenileme onarım süreçleri 2 yıldan 10 yıla çıkardık. Ürünümüz mobil aplikasyonla programlanabiliyor."