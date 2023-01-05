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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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Kabataş-Mahmutbey metro hattı seferleri normale döndü

Şükrü Gündüz   | 05.01.2023
Kabataş-Mahmutbey metro hattı seferleri normale döndü

Istanbul

Kabataş -Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Daha önce yapılan açıklamada teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyurulmuştu.


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