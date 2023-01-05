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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği tek yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü kapatılan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.

Şükrü Gündüz   | 05.01.2023
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği tek yönlü açıldı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Istanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı, bazı kesimlerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle saat 06.20 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazdaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü tekrar açıldı. Boğazın kuzey-güney yönündeki trafik ise 23.59'a kadar askıya alındı.

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