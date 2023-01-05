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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Metin Aydemir   | 05.01.2023
İzmir’de takla atan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı Fotoğraf: Metin Aydemir/AA

İzmir

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak istikametine giden 16 AKK 493 plakalı hafif ticari araç, önce tramvay hattına girdi, ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü, kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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