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Gündem

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Teknik arıza nedeniyle bazı durakları arasında seferlerin yapılamadığı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım normale döndü.

Elif Somuncu, Şükrü Gündüz  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

Arıza nedeniyle Yusufpaşa durağında inerek işe gitmek için yürüyen Fahri Özbaysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-4 senedir bu şekilde arızaların yaşandığını söyleyerek, "Sabah koşusu yaptık. Yürüyüş maratonu yaptık. Aynen devam çok güzel. Sadece buraya mahsus değil her tarafta böyle sıkıntı yaşanıyor. 15-20 dakikadır yürüyorum." dedi.

Bazı vatandaşlar da tramvay hattındaki arızalar nedeniyle bazı günler yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.

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