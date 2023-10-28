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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini bildirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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