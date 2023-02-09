Dolar
18.84
Euro
20.22
Altın
1,879.64
ETH/USDT
1,627.70
BTC/USDT
22,575.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi Ayşe Mehmet Polat Sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından depremden 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı.
logo
Gündem

Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 09.02.2023
Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

Tokyo

Ulusal meclis oturumunda konuşan Japon Başbakan, hükümetin, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta oluşan depremlere yönelik Türkiye'ye içten taziyelerini yineledi.

Japon hükümeti olarak Türkiye'ye, kurtarma ekipleri gönderdiklerini anımsatan Kişida, yerel halkın ihtiyaçlarına göre gerekli yardımları artırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Depremin verdiği hasarın boyutuna ilişkin bilgi toplamayı sürdüreceklerini ifade eden Kişida, bölgede yaşayan Japonların zarar gördüğüne yönelik bilgi edinmediklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen Suriye'ye de insani yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak
El Salvador, Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma ekibi gönderdi
Kahramanmaraş'ta 3 kişilik aile, depremden 73 saat sonra enkazdan kurtarıldı
THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Benzer haberler

Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

ABD Başkanı Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden

Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı
Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti

Emine Erdoğan Ankara'ya getirilen depremzede bebekleri ziyaret etti
Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet