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El Salvador, Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma ekibi gönderdi

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama ve kurtarma ekibi görevlendirdi.

Sinan Doğan   | 09.02.2023
El Salvador, Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma ekibi gönderdi

BOGOTA

Twitter hesabından arama kurtarma ekibinin fotoğraflarını paylaşan Bukele, Türkçe olarak "Yoldayız" ifadesini kullandı.

Kentsel Arama ve Kurtarma Timinden (USAR) oluşan profesyonel ekibe ek olarak özel eğitimli köpekler de yollayan El Salvador, bunun yanı sıra depremzedeler için ise yardım paketleri hazırlattı.

Savunma Bakanı Francis Merino Monroy, yardım ekibini havaalanından uğurladı.

Twitter hesabından 7 Şubat'ta Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, "El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye'ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100'ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullanmıştı.


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El Salvador, Türkiye ve Suriye'ye 100'ü aşkın arama kurtarma ekibi gönderdi
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