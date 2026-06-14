Jandarma Teşkilatı 187 yaşında

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza mücadele ettiğimiz kahraman ve fedakar Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileriz."

Bakan Çiftçi, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Şanlı mazisinden aldığı güçle Jandarmanın, Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Kimi zaman terörle mücadelede sarsılmaz bir irade, kimi zaman afette ilk uzanan el, kimi zaman da vatandaşımızın en zor anında yanında duran güven kapısı olmuştur. Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu, vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, görevleri başındaki tüm Jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, Jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin.”

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Bakan Ersoy, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin teminatı olan Jandarma Genel Komutanlığının fedakarlığı, disiplini ve üstün görev anlayışıyla her zaman devletin en güçlü kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kültürel tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele ve ülkemize ait kültür varlıklarının izinin sürülerek yeniden vatan topraklarına kazandırılması süreçlerinde de Jandarma Teşkilatımızla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Bu alandaki değerli destekleri ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Görevi başında şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm jandarma personelimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Bakan Memişoğlu, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatanımızın huzuru ve milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. Jandarma Genel Komutanlığımızın asil evlatlarına şükranlarımı sunuyorum."