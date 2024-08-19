Dolar
33.73
Euro
37.25
Altın
2,503.24
ETH/USDT
2,615.60
BTC/USDT
58,533.00
BIST 100
9,842.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gökhan Düzyol  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

İzmir

Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı.

Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafik yoğunluğu oluşturdu
Türkiye ve dünya gündemi
"Çember 21" operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı

Benzer haberler

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Üniversite öğrencileri Bolu'da orman yangını bölgesindeki Türk Kızılay ekiplerine destek oluyor

Bakan Göktaş: Ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı

Bakan Göktaş: Ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı
MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı

MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı
Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet