İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.
- Bakan Yumaklı: Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok
- Orman yangınlarına müdahale için hava araçları iki günde 2 bin 134 sorti yaptı
- İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
- MSB 13 helikopterle orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor
- Bakan Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı
Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı.
Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.
Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.