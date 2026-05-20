Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Soyer: Küreselleşme bizim için en popüler ve en önemli konu Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Soyer, "Küreselleşme ve küresel genişleme bizim için en popüler ve en önemli konu. Çünkü işinizi her yerden büyütmek istiyorsanız, bu sorunu nasıl çözebileceğinizi de düşünmelisiniz" dedi.

Avrupa'daki tek Türk teknoloji konferansı olan Road to Global, bu yılki etkinliğiyle küçük ve büyük ölçekli şirketlerin ve özellikle startupların küresel ölçekte ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Road to Global, şirketlerin küresel arenada nasıl bir atılım yapabileceğine ilişkin sorulara yanıt arıyor.

Road to Global, Nexrone Global & Westure Ventures Kurucusu Ersoy Soyer, Viyana Ticaret Odası (WKÖ Wien) çatısı altında düzenlenen ve 2 gün sürecek olan etkinlikte, "Küreselleşme ve küresel genişleme bizim için en popüler ve en önemli konu. Çünkü işinizi her yerden büyütmek istiyorsanız, bu sorunu nasıl çözebileceğinizi de düşünmelisiniz. Nexrone Global olarak, farklı pazarlarda büyümeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli şirketleri, startupları ve büyük şirketleri de destekleyebiliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da Frankfurt ve Amsterdam'da, Türkiye'de de İstanbul'da faaliyet gösterdiklerini belirten Soyer, ayrıca farklı alanlar açmayı planladıklarını ve bunların çok hızlı bir şekilde büyümesini desteklediklerini ifade etti.

Soyer, şunları söyledi:

"Küresel olmalısınız, çünkü bir stratejiye de ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi burada bazı şirketler var. Bunlar iyi, başarılı ve saygın şirketler. Bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda daha fazla deneyime sahipler. Şu anda başarılılar. Belki bazı hataları da vardır. İşte bu yüzden, bu tür deneyimleri herkesin paylaşabileceği bir platformda açabiliriz ve her birimiz, küresel bir şirkete dönüşme yolunda attığımız ilk adımlar için yeni aşamaları ve yeni başlangıçları anlamak ve birlikte ilerlemek istiyoruz. Bu nedenle küresel çapta da yol açabiliriz."

Önemli olan şirketlerin nerede bulunduklarından çok ne inşa edebilecekleri

Tech Summit Kurucusu ve CEO'su Ashok Dudhat da "Bu etkinlik sıradan bir etkinlikten çok daha fazlası. Bu bize teknolojinin ve fırsatların geçmişe göre nasıl değiştiğinin bir yansıması olduğunu gösteriyor. Eskiden teknoloji şirketleri, bulunduğunuz yere bağlıyken bugün ne inşa edebileceklerine bağlı." ifadesini kullandı.

Böylece, dünyanın herhangi bir köşesindeki bir yazılımcının dünya çapında milyonlarca kişiye yönelik çözümler üretebileceğini dile getiren Dudhat, artık bir girişimin yerel olarak kurulup ilk günden itibaren küresel ölçekte büyüme gösterebileceğini vurguladı.

Dudhat, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani bu, teknolojinin sınırları ortadan kaldırıp küresel bir iş gücü oluşturduğu anlamına geliyor. Ama biliyorsunuz ki kodun her satırında bir hikaye var, bu bir insan hikayesi. Merakın öyküsü, azmin öyküsü, inşa etmeye, yaratmaya ve bir şeyler öğrenmeye cesaret eden birinin öyküsü. Daha önce de söylediğimiz gibi işbirliğini ve küresel düşünceyi teşvik etmek amacıyla insanları, fikirleri ve fırsatları tek bir platformda bir araya getiriyoruz. İşte zirvenin amacı da budur."

WKÖ Wien Start-Up Hizmetleri Başkanı Kambis Kohansal Vajargah da startuplara Viyana'ya ve Avusturya'ya nasıl adım atabilecekleri konusunda destek olabileceklerini söyledi.