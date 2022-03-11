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İzmir'in Çeşme ilçesinde kar yağıyor

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar, yaz sezonunun önde gelen tatil merkezlerinden Çeşme'de de etkili oluyor.

Seher Deniz, Hüseyin Cem Liman   | 11.03.2022
İzmir'in Çeşme ilçesinde kar yağıyor

Izmir

İlçede gece saatlerinde atıştıran kar, sabaha karşı etkisini artırdı. Kenti ince bir beyaz örtüyle kaplayan kar, en çok çocukları sevindirdi.

Sabah saatlerinde sürpriz yaşayan çocuklar, sokağa çıkarak ilçede ender görülen karın keyfini çıkardı.

Karın etkili olduğu Karaburun ilçesinde de gece saatlerinde kapanan Yaylaköy Mahallesi yolu, belediye ekiplerinin çalışması ile açıldı.

İlçedeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı.

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