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Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 11.03.2022
Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Erciyes'te 205, Kartepe'de 192, Denizli'de 178, Hakkari'de 177, Palandöken'de 167, Uludağ'da 155, Ovacık'ta 150, Yedikuyular ve Ergan'da 143, Sarıkamış'ta 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 134, Murat Dağı'nda 95, Hesarek'te 87, Çambaşı'nda 80, Salda ve Yıldıztepe'de 73, Konaklı ve Keltepe'de 70, Kop'ta 65, Karboğazı'nda 61, Mersivan'da 52, Zigana'da 50, Saklıkent'te 45, Elmadağ'da 43, Hazarbaba'da 40 ve Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.

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