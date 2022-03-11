Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 260 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 260, Erciyes'te 205, Kartepe'de 192, Denizli'de 178, Hakkari'de 177, Palandöken'de 167, Uludağ'da 155, Ovacık'ta 150, Yedikuyular ve Ergan'da 143, Sarıkamış'ta 137, Yıldız Dağı'nda 135, Ilgaz'da 134, Murat Dağı'nda 95, Hesarek'te 87, Çambaşı'nda 80, Salda ve Yıldıztepe'de 73, Konaklı ve Keltepe'de 70, Kop'ta 65, Karboğazı'nda 61, Mersivan'da 52, Zigana'da 50, Saklıkent'te 45, Elmadağ'da 43, Hazarbaba'da 40 ve Yalnızçam'da 36 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.