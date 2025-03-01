İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 zanlıdan 11'i tutuklandı.
İzmir
Torbalı ilçesinde, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları iddiasıyla polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklandı.
Diğer şüpheliler, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Operasyon
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, 25 Şubat'ta ilçedeki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskında, örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A'nın da aralarında bulunduğu 23 zanlı yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.