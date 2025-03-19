İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İzmir
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.