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Gündem

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir kent merkezinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Halil Fidan  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir

Konak, Buca, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, özellikle sahil kenarında vakit geçirenlere zor anlar yaşattı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kısa süren yağmura hazırlıksız yakalananlar şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan sağanakla çakan şimşekler şehri aydınlattı.

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