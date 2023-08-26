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Dışişleri Bakanlığı, Limasol'daki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Gökhan Çeliker  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Dışişleri Bakanlığı, Limasol'daki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu menfur saldırıyla GKRY'de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."

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