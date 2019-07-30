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İstanbul'da sağanak

İstanbul'da aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Murat Paksoy,Ekip   | 30.07.2019
İstanbul'da sağanak

İstanbul

İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.


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