İstanbul'da sağanak
İstanbul'da aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul
İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.