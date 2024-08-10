İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.
Yangın, kontrol altına alındı.
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