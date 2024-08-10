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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Meriç Ürer  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Bademler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi yönlendirildi.

Yangın, kontrol altına alındı.


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