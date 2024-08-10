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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Salim Taş, Hüseyin Yıldız  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, iş makinelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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