Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay
Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, iş makinelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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