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İzmir'de helikopter destekli kaçak avcılık operasyonu

İzmir'in Urla ilçesindeki helikopter destekli kaçak avcılık operasyonunda, denizin 20 metre derinliğine gizlenmiş kaçak avcılık düzenekleri ele geçirildi.

Göksel Kayseri   | 29.06.2021
İzmir'de helikopter destekli kaçak avcılık operasyonu

İzmir

Karantina Adası açıklarında kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Amirliği ekipleri tarafından helikopter destekli operasyon düzenlendi.


Operasyonda kaçak avcılar tarafından kullanılan ve 20 metre derinliğe gizlenen trol ve algarna sistemini oluşturan ağ düzeneği 4 saat süren çalışma sonunda kurbağa adamlar tarafından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ait gemiye çıkarıldı.

Düzenekler Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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