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Adalet Bakanı Gül: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha gösteremez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) inceleme başlattığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.06.2021
Adalet Bakanı Gül: Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha gösteremez

Ankara

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez, gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı." ifadelerine yer verdi.

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