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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak Yel   | 09.11.2021
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli yakalandı.

Farklı meslek gruplarından oldukları öğrenilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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