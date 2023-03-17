Dolar
19.01
Euro
20.23
Altın
1,933.31
ETH/USDT
1,727.70
BTC/USDT
26,382.00
BIST 100
5,273.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bahçelievler’de bir bina yıkım esnasında çöktü.
logo
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide için para toplamak ve eleman kazandırmak amacıyla faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Uğur İslamoğlu  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide adına faaliyet yürüten zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde ölen DEAŞ mensuplarının eşlerini ve terör örgütü PKK elinde esir bulunanları kaçak yollarla ülkeye, sözde cihat etmek amacıyla örgüte katılmak isteyenleri de yasa dışı şekilde Suriye'ye geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

Sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide adına para toplamaya çalışan şüphelilerin, kurdukları yasa dışı dernek aracılığıyla örgüt sempatizanlarını, DEAŞ elinde esir olanlar için para vermeye teşvik ettikleri saptandı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından il genelinde şüphelilere ait 12 adres tespit eden polis, düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 2'si kurusıkıdan bozma 4 tabanca, çok sayıda fişek, dijital materyal, örgütsel doküman ve sözde DEAŞ flaması ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Avrupa Birliği, Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelere yardımlarını sürdürecek
Terör örgütü PKK'nın sözde basın komitesi yapılanması deşifre oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız, eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'daki hastanelerde 931 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kadıköy'deki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya "terör"den takipsizlik verildi

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den "sağlam zemin" uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den "sağlam zemin" uyarısı
İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide operasyonunda 13 zanlı yakalandı
İstanbul'daki hastanelerde 937 depremzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul'daki hastanelerde 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet