İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor https://t.co/2bQgEZnIsr pic.twitter.com/4kgxjL5BLE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2023