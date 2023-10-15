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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hüseyin Bağış  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürdürüyor.

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