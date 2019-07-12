Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Ali Ballı   | 12.07.2019
Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Geniş bir alanda etkili olan yangın bölgedeki yerleşim yerlerine de yaklaştı. Mahallede ikamet eden vatandaşlar yoğun duman ve yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşıyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gürece ve Bağla mahallelerinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine, 3 helikopter, 3 arazöz, 13 itfaiye, 50'den fazla orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesine AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi.

Geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etti. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı evlerin bahçelerinde bulunan küçükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Bölgede yaşayan bir kadın, evinin yangından zarar göreceğini düşünerek baygınlık geçirdi, tedbir amacıyla bölgede bulunan 112 Acil Servis ekipleri kadına müdahale etti.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Bakan Pakdemirli: Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi

Muğla'da kontrol altına alınan orman yangınına müdahale ediliyor

'Mücadele gece boyunca devam edecek'

'Mücadele gece boyunca devam edecek'
Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi

Muğla'da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi