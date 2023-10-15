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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Salim Taş  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet ve Küçükdalyan mahalleleri ile Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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