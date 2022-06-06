Dolar
16.57
Euro
17.77
Altın
1,842.25
ETH/USDT
1,855.40
BTC/USDT
31,394.00
BIST 100
2,648.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
logo
Gündem

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Halil Fidan   | 06.06.2022
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer daha takviye gönderildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Çalışma; reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlıdır
Hacı adayları için Harem Otogarı'nda uğurlama merasimi düzenlendi
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak
Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'da çıkan 3 noktada çıkan yangınlar kontrol altına alında

İşitme engelli milli hentbolcu, genç yetenekleri spora kazandırmayı hedefliyor

Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde

Ukraynalı genç tenisçi, ailesiyle sığındığı Türkiye'de madalya peşinde
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı
Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi

Atina'nın güneyindeki yangın nedeniyle bazı bölgeler tahliye edildi