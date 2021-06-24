Euro
10.32
Dolar
8.64
BIST 100
1,402.35
Altın
1,777.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde durdurulan bir araçta 732 tarihi eser bulundu.

Şafak Yel   | 24.06.2021
İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir

İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine plakası açıklanmayan hafif ticari bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 721 sikke ile 11 küpe, kolye ve ok ucu olmak üzere 732 tarihi eser ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Güney Afrikalı yarım milyon eğitim personeline yönelik Kovid-19 aşılamaları başladı
İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor
ABD: Kovid-19 aşısı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir
Yunanistan’da açık havada maske takma zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor

Benzer haberler

İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 732 tarihi eser ele geçirildi

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

Jandarmanın seçkin komandoları zorlu görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı
İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı