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İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gökhan Düzyol  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir

Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile yer ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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